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Проверка react native приложения
Добрый день
Нужно проверить 5500 строчек кода в react native (expo) приложении на наличие критичных багов и ошибок в архитектуре.
Потребуется подписание NDA.
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