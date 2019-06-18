Проверка react native приложения

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Закрыт3 заявки206 просмотров

Добрый день

Нужно проверить 5500 строчек кода в react native (expo) приложении на наличие критичных багов и ошибок в архитектуре.

Потребуется подписание NDA.

React Native
6 лет назад
dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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