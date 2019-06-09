Проверить защиту сайта от взлома

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок205 просмотров

Уважаемые специалисты, на этот раз не стандартная задача.

Нам необходимо проверить наш сайт на предмет возможного взлома,

найти уязвимости, если есть. И дать рекомендации по закрытию дыр в защите.

Жду ваших предложений.

6 лет назад
minus90
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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