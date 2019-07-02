Нужно создать рабочий аккаунт, техническое задание отправлю в личку, задание очень срочное!
Протестировать онлайн сервис и выявить ошибки
Нужно протестировать работу калькулятора по продаже онлайн страховок
интересует мобильная версия и дектоп, все возможные браузеры
перегружать сайт нельзя, так как тестируем не нагрузку, а аномалии в работе
Выбранный исполнитель
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