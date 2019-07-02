Протестировать онлайн сервис и выявить ошибки

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен9 заявок311 просмотров

Нужно протестировать работу калькулятора по продаже онлайн страховок

интересует мобильная версия и дектоп, все возможные браузеры

перегружать сайт нельзя, так как тестируем не нагрузку, а аномалии в работе

6 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

betatester
Евгений 
31 год
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$10
3 дня
средний уровень.
Пришлось выполнять заказ в сжатые сроки из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, но заказчик вошел в положение, заказ оплатил в полном объеме

Заявки фрилансеров

betatester
Евгений 
31 год
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад