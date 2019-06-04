Проанализировать сайт и дать рекомендации

упали позиции, нужно узнать чего не хватает для поднятии позиций

сайт corretto. ru

P.S.

1. мне не нужно просто анализ сайта, мне нужны конкретные рекомендации которые помогут вывести позиции в топ5

2. не надо НАЗВАНИВАТЬ на номер предприятия с предложением услуг