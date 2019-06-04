Проанализировать сайт и дать рекомендации

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок225 просмотров

Проанализировать сайт и дать рекомендации

упали позиции, нужно узнать чего не хватает для поднятии позиций

сайт corretto. ru

P.S. 

1. мне не нужно просто анализ сайта, мне нужны конкретные рекомендации которые помогут вывести позиции в топ5

2. не надо НАЗВАНИВАТЬ на номер предприятия с предложением услуг

6 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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