Нужно создать рабочий аккаунт, техническое задание отправлю в личку, задание очень срочное!
Проанализировать сайт и дать рекомендации
Проанализировать сайт и дать рекомендации
упали позиции, нужно узнать чего не хватает для поднятии позиций
сайт corretto. ru
P.S.
1. мне не нужно просто анализ сайта, мне нужны конкретные рекомендации которые помогут вывести позиции в топ5
2. не надо НАЗВАНИВАТЬ на номер предприятия с предложением услуг
Заявки фрилансеров
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