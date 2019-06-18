Аудит, создание смарт-контрактов, внедрение ICO ethereum

Разработаем для вас смарт-контракт под любые нужды на базе блокчейна Ethereum (создание собственной криптовалюты и ICO, игры и пирамиды на блокчейне, различные dapp и dao).

Осуществим качественный и глубокий аудит уже существующих смарт-контрактов на блокчейне ethereum.

Возьмем на себя всю техническую сторону проведения вашего краудфандинга. Создадим сайт для ICO и интегрируем его с платежной системой metamask для привлечения средств в валюте ethereum.

Мы обещаем:

- понятный и безопасный код, который не вызовет вопросов у ваших партнеров;

- устойчивую и расширяемую архитектуру вашего проекта;

- надежные и автономные решения, которые не потребуют дальнейшего обслуживания и доработок.

Цена и сроки наших услуг могут варьироваться в зависимости особенностей поставленной задачи

Необходимо для заказа:

- точное описание желаемого продукта;

- личные пожелания по разработке проекта

Язык: javascript, solidity