Нужен тестировщик гэмблинг сайта. Задачи: Правильно ли работают все элементы на сайте на различных устройствах и различных странах, корректно ли работает регистрации, процесс игры, начисляются ли пользователям бонусы за пополнение баланса, за регистрации, приходят ли письма на почту.В комплексе нужно тестирование не только с технической стороны, но и с бизнес процессов.

РАБОТА ОДНОРАЗОВАЯ