Настройка интеграции Roistat с сайтом и настройка A/B тестирования

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-gmaA2zzm4ZHn71vQ3MFa-az9zO9scpS5LeEOwmgv04/edit?usp=sharing

Без проблем созвонюсь с выбранным исполнителем и отвечу на доп вопросы, прокомментирую задачу.

Нужен человек, который уже это делал или точно знает как. Можно попробовать и с нуля, но тогда для начала прочитайте справки Roistat (они в ТЗ), чтоб понять справитесь или нет.