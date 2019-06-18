Настройка интеграции Roistat с сайтом и настройка A/B тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок113 просмотров

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-gmaA2zzm4ZHn71vQ3MFa-az9zO9scpS5LeEOwmgv04/edit?usp=sharing

Без проблем созвонюсь с выбранным исполнителем и отвечу на доп вопросы, прокомментирую задачу.

Нужен человек, который уже это делал или точно знает как. Можно попробовать и с нуля, но тогда для начала прочитайте справки Roistat (они в ТЗ), чтоб понять справитесь или нет.

6 лет назад
MaxSoul
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров