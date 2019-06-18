Тестирование сайта

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Закрыт14 заявок209 просмотров

Требуется произвести комплексное тестирование сайта. Необходимо оценить адаптивную верстку, функционал и ошибки кода. Принимаются предложения с явно указанной ценой и сроками. Сайт состоит из 5-ти страниц + формы обратной связи, заказа, попапы.

6 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров