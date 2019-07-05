Почистить сайт от стороннего кода и вируса

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Закрыт12 заявок877 просмотров

Сайт сегодня перестал работать. Все пароли и доступы в FTP у меня. 

По анализу RESCAN.PRO

Вставки с неизвестных сайтов

http://bodelen.com/fac.php

http://bodelen.com/apu.php?zoneid=2222419

6 лет назад
Ossallivan
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров