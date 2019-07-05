Нужно создать рабочий аккаунт, техническое задание отправлю в личку, задание очень срочное! Задание для тех кто разбирается в создании аккаунта
Почистить сайт от стороннего кода и вируса
Сайт сегодня перестал работать. Все пароли и доступы в FTP у меня.
По анализу RESCAN.PRO
Вставки с неизвестных сайтов
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