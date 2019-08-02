Нужно создать аккаунт google cloud

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен112 заявок1027 просмотров

Нужно создать рабочий аккаунт, техническое задание отправлю в личку, задание очень срочное! Задание для тех кто разбирается в создании аккаунта 

6 лет назад
Grosstraktor
Владимир 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

natanikvik
Натали 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Очень понимающий и приятный человек, Натали сделала быстро свою работу и качественно!
Задача относительная простая, оплата вовремя, НО ваш аккаунт гугл клауд вбивают на минус 30,000$, банк заблокировал мне карту. Про эти моменты заказчик ничего не сообщал в начале задания. В общем решать вам, надо ли вам такое приключение за 25$.

Заявки фрилансеров

natanikvik
Натали 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад