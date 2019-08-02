natanikvik

Натали natanikvik

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Landing page Wordpress Tilda Webflow

Дизайн посадочных страниц на wordpress, tilda, webflow

Настройка форм захвата, метрик.

Правка css.

Сроки от 2 дней.

WordPressCSSTildaWebflow
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Mahaon_
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Подобрать картинки для РК\РСЯ
Нужно было подобрать 10 картинок для РСЯ. Обладает живой коммуникацией, и адекватным мироощущением Задача реализована быстро и почти без правок
Адекватный заказчик, с понятным ТЗ, постоянно на связи, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Grosstraktor
Владимир 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
$25
10 баллов
4 года назад
Нужно создать аккаунт google cloud
Очень понимающий и приятный человек, Натали сделала быстро свою работу и качественно!
Задача относительная простая, оплата вовремя, НО ваш аккаунт гугл клауд вбивают на минус 30,000$, банк заблокировал мне карту. Про эти моменты заказчик ничего не сообщал в начале задания. В общем решать вам, надо ли вам такое приключение за 25$.
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