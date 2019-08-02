Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Нужно было подобрать 10 картинок для РСЯ. Обладает живой коммуникацией, и адекватным мироощущением Задача реализована быстро и почти без правок
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, с понятным ТЗ, постоянно на связи, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$25
10 баллов
4 года назад
Очень понимающий и приятный человек, Натали сделала быстро свою работу и качественно!
Ответный отзыв
Задача относительная простая, оплата вовремя, НО ваш аккаунт гугл клауд вбивают на минус 30,000$, банк заблокировал мне карту. Про эти моменты заказчик ничего не сообщал в начале задания. В общем решать вам, надо ли вам такое приключение за 25$.