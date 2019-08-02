Задача относительная простая, оплата вовремя, НО ваш аккаунт гугл клауд вбивают на минус 30,000$, банк заблокировал мне карту. Про эти моменты заказчик ничего не сообщал в начале задания. В общем решать вам, надо ли вам такое приключение за 25$.