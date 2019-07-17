Сверстать адаптивное меню html + css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки268 просмотров

Нужно сверстать небольшое адаптивное меню на html + css. По возможности без использования js. Подробное ТЗ пришлю в ЛС кандидатам.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
natanikvik
Натали 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SeregaFreedom
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$4
3 дня
Отличный исполнитель. Внимательно подходит к своей работе. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично=) Выполнил и сразу оплата=)

Заявки фрилансеров

SeregaFreedom
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад