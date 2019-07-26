Заказ для https://www.weblancer.net/users/bliznets/
Верстка страницы по макету
Нужно сверстать одну страницу для сайта по прилагаемому макету. Верстка должна быть адаптивной.
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