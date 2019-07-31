Нужно создать рабочий аккаунт, техническое задание отправлю в личку, задание очень срочное! Задание для тех кто разбирается в создании аккаунта
Выполнить рекомендации и ускорить сайт минимум на 80%
Здравствуйте. На сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ нужно проверить сайт форум, выполнить рекомендации которые там указаны и ускорить минимум на 80%. На данный момент выдает 18-20%
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