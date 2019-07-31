Выполнить рекомендации и ускорить сайт минимум на 80%

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен13 заявок570 просмотров

Здравствуйте. На сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ нужно проверить сайт форум, выполнить рекомендации которые там указаны и ускорить минимум на 80%. На данный момент выдает 18-20%

6 лет назад
SokolovAleks
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва

Выбранный исполнитель

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
4 дня
Escrow
Лучший специалист с кем доводилось работать. Выполнил работу очень качественно и на все 100%. Подход к делу профессиональный, всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Александр отличный заказчик! Задача с адекватными требованиями, всегда на связи, все что нужно для работы было предоставлено, быстрая оплата. Благодарю за интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitalik-it
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад