Удалить вирус сайта

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Завершен4 заявки229 просмотров

На сайте обнаружен дорвей.

Что нужно сделать:

  • Необходимо обнаружить и удалить файл схостинга. Есть ссылка на папку с дором, но десктопный антивирус и онлайн-сервисы его не видят.
  • Далее, провести диагностику слабыхмест на сайте, чтобы в дальнейшем избежать подобной проблемы.
  • Предпринять меры, чтобы в будущем не допустить повторного появления вирусов и дорвеев на сайте (защита слабых мест, смена доступов и т.п., что считаете необходимым).
Сайт работает на Амиро. Хостинг на Бегет. 
6 лет назад
juliaopty2019
Юлия 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$28
1 день
Работа сдана в срок, Андрей в полной мере справился с задачей и дал понятные ответы на вопросы, возникающие по ходу выполнения работы))) Рекомендую!
С Юлией приятно иметь дело - задача поставлена точно, в процессе на все возникавшие вопросы я получил ответы, а оплата состоялась в точности по договорённости и точно в срок. Буду рад сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад