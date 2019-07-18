Оптимизировать работу сайта Автопилот

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт9 заявок172 просмотра

Согласно результатам проверки сайта с помощью сервиса google page speed, скорость загрузки довольно низка. 

-нужно сделать оптимизацию кода и скорости загрузки 

- провести оптимизацию изображений - нужно их сжать и перевести в современные форматы 

- требуется установить обновления Битрикса 

-ошибку 200 периодически выдает яндекс вебмастер, нужно найти причину и ее устранить 

сайт: Автопилот42.рф

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров