Сделать аудит сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок223 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать аудит нескольких сайтов: 

http://zabor12.kz/

http://3dfence.kz/

Жду от Вас цены и сроки.

С уважением,

Сырым 

6 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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