Юзабилити сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок242 просмотра

Нужно проработать посадочную стр на юзабилити, стр отеля.

пример https://stepdream.com/bukovel/villa-loiza

также стр списка https://stepdream.com/kurort-bukovel и гл. стр

десктоп и моб версию

реклама идет, заявок мало

для облегчения выбора исполнителя, пришлите примеры по выполненным работам по юзабилити сайтов

6 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров