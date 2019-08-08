Анализ кнопки на сайте

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Завершен4 заявки242 просмотра

Когда заходишь на сайт и авторизуешься на нём он перебрасывает на другую страничку. На ней создаётся соединение по websocket-у. При нажатии кнопок на странице по webscket-у отправляются сообщения. Нужно понять как формируются эти сообщения. Т.е. нужно уметь пользоваться Инструменом разработчика и немножко знать javaScript

Детальное тз могу скинуть в личку по запросу.

JavaScript
6 лет назад
olegsmakov
Олег 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

diimmas
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересный заказ, отличный заказчик. Все супер

Заявки фрилансеров

diimmas
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад