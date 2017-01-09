Погонять скрипты сайта (магазинчик промо-кодов)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки140 просмотров

Простейшие скрипты  магазина, написанные за 2-3 дня (линк скину в личку)

нужно

- позагружать товар (10+ наименований) с агалогичного магазина (линк тоже скину в личку)

- потестить все функции юзерского интерфейса

- потестить все функции админского интерфейса

работы где-то на 1-2 часа

оплата $5 фикс (+ $1 за каждый найденный косяк)

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
8 лет назад
$5
1 день
все ок, спс
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
8 лет назад