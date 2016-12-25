Сайт на MODX - после переезда на другой сервер появилась ошибки

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт11 заявок193 просмотра

Сайт на MODX http://sila-prirody.ru - после переезда на другой сервер появились ошибки, люди звонят и просят принять заказ по телефону. нужно "выловить" ошибки. в идеале - их исправить, но для начала их нужно идентифицировать.

примеры ошибок: 

1) http://clip2net.com/s/3GXmhy9

2) http://c2n.me/3GX8ix6

MODX
8 лет назад
Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров