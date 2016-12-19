Минимально проверить надежность нашей бартерной системы BarterCoin

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Закрыт6 заявок222 просмотра

Проверить надежность сриптов на SQL-injecion извне, незаконных транзакций, незаконного изменения персональныхданных

можно ли сожрать весь баланс смс?

проверяем именно данные скрипты, а не весь сервер

так как это стартап, бюджет небольшой

SQL
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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