Необходимо протестировать сайт, он находиться на последней стадии перед запуском. Найти все возможные ошибки, не точности, вещи, которые будут тормозить скорость загрузки и дать рекомендации по доработке.
Минимально проверить надежность нашей бартерной системы BarterCoin
Проверить надежность сриптов на SQL-injecion извне, незаконных транзакций, незаконного изменения персональныхданных
можно ли сожрать весь баланс смс?
проверяем именно данные скрипты, а не весь сервер
так как это стартап, бюджет небольшой
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