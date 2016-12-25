Проверить шаблон сайта.

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Закрыт7 заявок180 просмотров

Протестить шаблон сайта. http://wp1.themexlab.com/wp/gardencare/

На скрытые ссылки и т.д

Дать заключение о целесообразности использования данного шаблона.

WordPress
8 лет назад
alexusseo
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров