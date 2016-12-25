Необходимо протестировать сайт, он находиться на последней стадии перед запуском. Найти все возможные ошибки, не точности, вещи, которые будут тормозить скорость загрузки и дать рекомендации по доработке.
Проверить шаблон сайта.
Протестить шаблон сайта. http://wp1.themexlab.com/wp/gardencare/
На скрытые ссылки и т.д
Дать заключение о целесообразности использования данного шаблона.
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