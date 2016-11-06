loreal

Лариса loreal

 
46 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайтинг/рерайтинг, статьи на любые темы в самые сжатые сроки. Интересно, грамотно, легко...сама зачитываюсь...

 Резюме: https://docs.google.com/document/d/1j9hA2tpDR3LMa47r3jQ7v0y2tLmG1CRTok5KnicHyuc/edit

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Отзывы заказчиков
serjfly
Сергей 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
8 баллов
7 лет назад
Написать 1500 маленьких рерайтов
Рекомендую Ларису для выполнения качественных рерайтов.
Отличный заказчик! Интересные творческие задания и своевременная оплата. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
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