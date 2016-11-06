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Резюме: https://docs.google.com/document/d/1j9hA2tpDR3LMa47r3jQ7v0y2tLmG1CRTok5KnicHyuc/edit
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Отзывы заказчиков
$9
8 баллов
7 лет назад
Рекомендую Ларису для выполнения качественных рерайтов.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Интересные творческие задания и своевременная оплата. Рекомендую всем!
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
#797