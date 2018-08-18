Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9 Нужно привязать к админке любой WP или MODX Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом Сам сайт без корзины, просто форма заявки. Многое не понимаю в ...
Внедрение нового дизайна (уже есть) на работающ.лендинг на LPMotor
1. есть работающий и наполненный уже одностраничник на конструкторе LP Motor: http://суперлыжи.рф
2. есть новый дизайн для этого сайта, в psd, 1920 px, модульная сетка 1170px.
Нужно заменить старый дизайн на новый.
Во вложении макет дизайна.
Выбранный исполнитель
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