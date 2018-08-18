Внедрение нового дизайна (уже есть) на работающ.лендинг на LPMotor

Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9 Нужно привязать к админке любой WP или MODX Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом Сам сайт без корзины, просто форма заявки. Многое не понимаю в ...