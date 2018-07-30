Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9 Нужно привязать к админке любой WP или MODX Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом Сам сайт без корзины, просто форма заявки. Многое не понимаю в ...
Доработать на опенкарт
- Поправить верстку сайта, настроить адаптивное отображение ресурса. Настройка для корректного отображения на моб. Устройствах. ( исполнителю предоставить скрины и перечень проделанной работы)
- Реализовать форма обратного звонка. ( Если запрос будет в не рабочее время, форма должна выдавать ответ на подобии : "Время работы с 9-17. Мы обязательно перезвоним Вам завтра")
- Привести в нормальный вид карточку товара (перенести в пустое место описание и способы о доставке) ( исполнителю перечислить перечень работ) http://prntscr.com/kcp3ds там где красное там добавить Способы доставки, способы оплаты, Гарантия.
- Установка расширенного текстового модуля (что бы редактирование описания в товаре можно было с большими возможностями)
- Оптимизировать Пк устройство по PageSpeed довести до зеленой отметки
Заявки фрилансеров
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