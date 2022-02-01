Дизайн открытки на 23.02 и 08.03

Здравствуйте, нами был разработан планер на полугодие для хореографов. Нужен дизайнер,который поможет его оформить , преимущественно в оформлении будет требоваться дизайн 6 страниц первых, и страница первого месяца(допустим январь потом 6 пустых страниц,следующие месяцы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 2 варианта открыток на каждый праздник, начнем с 23.02, если все устроит и на след праздник сделаем (08.03, 09.05) нужны разные варианты, потому что будут использованы для разных компаний.
Открытки можно разного стиля: минимализм, патриотизм, акварельные варианты, тематические классические варианты + продумать какой будет эффект (на превью можно показать лак, уф печать - если получится), чтобы не было слишком простенько.
Ниже указаны примеры (с НГ 2022), которые НЕ были использованы, далее смогу более подробно рассказать, что нравится или не нравится клиентам.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать дизайн карт подарочных сертификатов. - дизайн один на все номиналы карт, 2 стороны. + 1 универсальный без номинала. - каждый номинал определенного цвета, отличный от других номиналов. - размер, стандартной пластиковой карты. По выполнению предоставить заказчику файлы: ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Привет! Дизайн целлофановой пачки для саше салфеток. Прошу внимательно читать бриф, все написано. Цену предлагайте. Дизайн от которого отталкиваться есть. Основа есть! Сразу прикреплю пдфДизайн продукции6 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Задача[/b]: разработка визуальной концепции рекламной кампании по набору персонала для сети супермаркетов «ДА!», в новые и существующие супермаркеты. https://market-da.ru/ [b] Важно учесть:[/b] рекламная кампания по набору персонала должна отличаться от других работодателей в области ритейла (Пятерочка, ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн коврика Generic Comfort. Размеры коврика 80см*30см. Ссылка на столы: [url=https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/]https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/zombie/[/url]. Ссылка на логотип: [url=https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view]https://drive.google.com/file/d/1NqhfyZ_0cmZnxjGLR7TOapjsBcrgTLf8/view[/url].Дизайн продукции31 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужно сделать дизайн для крышки от упаковки фиников. Логотип и стиль есть в наличии. Детали можно обсудить по телефону.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно что-то по подобию открытки во вложении к задаче. +инструкция аналогичная по содержанию, но другая по дизайну. лого черного цвета во вложении + добавить словами "Sk-flowers" в розоватых оттенках тона розовые студия цветов розовые, белые использовать цветы магнолии для иллюстрацииДизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сделать дизайн бумажных стаканчиков для кофе, с учетом нашего логотипа.Дизайн продукции33 заявкиЗакрыт2 года назад