Дизайн открытки на 23.02 и 08.03

Нужно сделать 2 варианта открыток на каждый праздник, начнем с 23.02, если все устроит и на след праздник сделаем (08.03, 09.05) нужны разные варианты, потому что будут использованы для разных компаний.

Открытки можно разного стиля: минимализм, патриотизм, акварельные варианты, тематические классические варианты + продумать какой будет эффект (на превью можно показать лак, уф печать - если получится), чтобы не было слишком простенько.

Ниже указаны примеры (с НГ 2022), которые НЕ были использованы, далее смогу более подробно рассказать, что нравится или не нравится клиентам.