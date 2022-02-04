3 обложки для музыкального альбома

Доброго времени! У нас готовятся 3 трека к выходу.

Группа Spirits (в переводе Души)

Название альбома "Нити Света"

1 трек - Доброе Утро

2 трек - Дыши

3 трек Хоопонопоно

Исполнителю вышлю ссылку для прослушивания треков.

ТЗ: Нужно дизайн 3-х обложек для музыкального альбома с одной одинаковой основной фотографией

1 вариант https://drive.google.com/file/d/1aVfAEtA6c0nzEuf3KpOG3haC2w58Mxgt/view?usp=sharing

2 вариант https://drive.google.com/file/d/171qylyGr2Rfeee5JUH8hzpHURjhbNUoo/view?usp=sharing

(нужно посмотреть какая из них будет лучше смотреться)

Шрифт https://www.markdubonosov.com/belozersk-font

Что должно быть на каждой обложке:

- Название группы Spirits

- Название трека

- Название альбома

- Элементы "Нити Света"

В качестве примера предыдущий альбом Spirits "Путь Домой", чтобы понимать стилистику, в которой поёт Станислав https://youtube.com/playlist?list=PLYbqEG-VvmHH6YWjekoOj62Q8AI4tHfIf

1 прикрепленное фото - пример шрифта который нужен (верхний и нижний) - Belozersk

2 прикрепленное фото - нравится как буквы заходят за авторов

3 прикрепленное фото - в качестве примера обложка предыдущего альбома

Друзья! Оставляйте заявки, если у вас есть примеры работ! Рассмотрю каждого!)