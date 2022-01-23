Собрать бесшовный циклический ролик

Есть небольшой ролик. Надо взять из него фрагмент и бесшовно зациклить. Звук не нужен.

Постоплата по готовности и проверке на сбер/юмани.

Только с опытом.

Отклик начните с ответа на вопрос сколько 2 х 7 + цена/срок + тг для связи.