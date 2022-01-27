Сценарий для влога

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок930 просмотров
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Все действия происходят В Испании

Sant Feliu de Guíxols или ближайшей окрестности.

надо написать сценарий на любую тему для влога в ютуб. Продолжительность 5 мин +\~

https://youtu.be/iNhosTxY1wU

мой канал

желательно о туризме

из возможности видео съёмки

квадрокоптер (воздух)

гопро 9

есть возможность съёмки под водой

при первом удачном сценарии, поступят дальнейшие заказы.

2 года назад
guest_16435320078536
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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