Обучение

ВидеомонтажЗакрытнет заявок59 просмотров
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Никита, здравствуйте) я занимаюсь фото и видео для себя( соц, сети) , есть некие навыки в монтаже. Сейчас у меня запрос взять у вас несколько уроков по монтажу видео, аудио. Хочу делать свои видео более качественно. Прочитала отзывы о вас и очень загорелась.

Так же мне не хватает современного взгляда и понятий )

Оплата: предлагаю 50 $ за занятие.

Можно офлайн или онлайн.

Я тоже из Одессы. Была бы очень рада сотрудничеству.

Юлия.

2 года назад
Julia_ib
42 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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