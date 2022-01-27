Никита, здравствуйте) я занимаюсь фото и видео для себя( соц, сети) , есть некие навыки в монтаже. Сейчас у меня запрос взять у вас несколько уроков по монтажу видео, аудио. Хочу делать свои видео более качественно. Прочитала отзывы о вас и очень загорелась.

Так же мне не хватает современного взгляда и понятий )

Оплата: предлагаю 50 $ за занятие.

Можно офлайн или онлайн.

Я тоже из Одессы. Была бы очень рада сотрудничеству.

Юлия.