Нужно переделать видео, заменив там картинки, чтоб получился мем

В общем есть знаменитая сцена из фильма Американский психопат - https://www.youtube.com/watch?v=aZVkW9p-cCU

Нужно переделать ее с кастомными изображениями (прикрепил), чтобы получилось что-то на подобии этого:

https://www.youtube.com/watch?v=MWWfT7tdb6s (самый удачный пример, хочу получить именно это, пальцы рук видны, как держит картинку, что то такое..)

https://www.youtube.com/watch?v=gJEErf9bZWM

https://www.youtube.com/watch?v=0b00KK6EqqE

Главное чтоб было сделано качественно с душой)))))