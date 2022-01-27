Создание рекламного ролика компании по производству мансардных окон

ВидеомонтажЗакрыт15 заявок960 просмотров
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Необходимо создать рекламный ролик для показа по ТВ для компании по производству мансардных окон. Ролик нужно сделать без самой видео съёмки. Фото + графика. Вот пример такого ролика: https://disk.yandex.ru/i/JkSrk6g775pIqw Нужно сделать три версии ролика по хронометражу: 15, 10 и 5 секунд. Может быть, здесь есть фрилансеры, создатели этого ролика (он взят из Интернета просто для примера, но очень понравился). Озвучка диктором (не менее 5 голосов дать на выбор). Фоновая музыка (также на выбор). Графика, заставка с логотипом, плашки с текстом, пек шот с контактами.   Напишите, пожалуйста, итоговую стоимость и сроки. Покажите похожие работы (если такие были). Напишите возможные способы оплаты (ИП, ООО).   Требования:   От вас: профессионализм, опыт работ (примеры), адекватная стоимость.

2 года назад
v9999v9
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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