20 секундна вставка перед відео з логотипом

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок522 просмотра
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Потрібно зробити відео ролик на 20-30 секунд, вставка перед основним відео з логотипом компанії, бажано щоб було з різних ракурсів з елементами 3д графіки

2 года назад
guest_16433665114092
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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