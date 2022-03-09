Видеомонтаж

Работаю в:

DaVinci

монтаж видео

сведение аудио и видео дорожек

работа с материалом с нескольких камер

выравнивание звука

владею анимированными шрифтами

отслеживание движения

замедление/ускорение видео

умею чередовать планы

цветокоррекция

Я исследовала больше материала, чем этого требуют в высших учебных заведениях. Помимо всего, у меня есть опыт работы помощника режиссера в трех проектах и также в качестве раскадровщика.

Для портфолио готова идти на уступки в цене!