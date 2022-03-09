Видеомонтаж
Работаю в:
- DaVinci
- монтаж видео
- сведение аудио и видео дорожек
- работа с материалом с нескольких камер
- выравнивание звука
- владею анимированными шрифтами
- отслеживание движения
- замедление/ускорение видео
- умею чередовать планы
- цветокоррекция
Я исследовала больше материала, чем этого требуют в высших учебных заведениях. Помимо всего, у меня есть опыт работы помощника режиссера в трех проектах и также в качестве раскадровщика.
Для портфолио готова идти на уступки в цене!
Портфолио
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