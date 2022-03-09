OlhaHlynska

Ольга Глинская OlhaHlynska

 
23 годаУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видеомонтаж

Работаю в:

  • DaVinci
Делаю:

  • монтаж видео
  • сведение аудио и видео дорожек
  • работа с материалом с нескольких камер
  • выравнивание звука
  • владею анимированными шрифтами
  • отслеживание движения
  • замедление/ускорение видео
  • умею чередовать планы
  • цветокоррекция
Особености:

Я исследовала больше материала, чем этого требуют в высших учебных заведениях. Помимо всего, у меня есть опыт работы помощника режиссера в трех проектах и также в качестве раскадровщика.

Для портфолио готова идти на уступки в цене!

Портфолио