Смонтировать рекламный ролик

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок469 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ролик из отрезков из других видео и фото, не более 3х минут 

2 года назад
guest_16437959901087
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Вступительное видео

    Необходимо для канала создать вступительное видео, которое будет отображаться во всех видео на канале тематика канала (ключевые слова): web разработка, frontend, html, css, js

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен рекламный ролик для магазина roliki.ua

    1) Цель: смонтировать качественный рекламный ролик для магазина Roliki.uaДинамичный, работа с сайтом. Формат видео: https://www.youtube.com/watch?v=K9_nribTI5A https://www.youtube.com/watch?v=roS7KldTB3E Примеры съемки с использованием 2D графики Краткий сценарий: 1 БЛОК КАДРОВ: [ЛОГОТИП ROLIKI] 2 БЛОК КАДРОВ: САМОКАТЫ- ТРЮКОВЫЕ -ДЕТСКИЕ [КАРТИНКИ ТОВАРОВ] РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ- КЛАССИЧЕСКИЕ -КВАДЫ ВЕЛОСИПЕДЫ- BMX - ГОРНЫЕ ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Видео отзыв о столешнице из искусственного камня

    Женщина или Мужчина, от 20-50 лет, На фоне кухонной столешницы или столешницы в ванной комнате,  столешница должна быть из искусственного камня или похожа на такую.  Отзыв о компании, мол какие молодцы, изготовили и смонтировали в ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать селфи видео

    $1000

    Записать селфи видео в майке агенства (отправлю яндек такси) На селфи видео девушка должна сказать следующее : Добрый день ! Меня зовут (назвать свое имя ) Я менеджер агенства Tabasco Model Events. Уже на протяжении многих лет ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Улучшить качество видео

    Необходимо улучшить качество видео с уличной камеры наблюдения в ночное время. Нужны несколько секунд из видео с номером машины. Исходник видео скину человеку,который реально сможет помочь.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж свадебного фильма 30 мин

    Есть отснятый материал (свадьба), порядка 4х часов, на банкете звук записан с пульта. Нужно смонтировать материал по примерному плану, чтобы в готовом видео файл был 30 мин. Материал включает в себя утро жениха и невеста, регистрацию в ...

    Видеомонтаж54 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Скачать цикл передач с Youtube

    Добрый день! Необходимо скачать цикл передач "Директива Дугина" с Youtube канала Царьград (около 100 видео). https://www.youtube.com/c/tsargradtv/search?query=%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0 - Скачать в максимальном доступном качестве , но не выше 1080p и не ниже 720p  - название файла должно содержать оригинальное название видео - ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сценарий для влога

    Все действия происходят В Испании Sant Feliu de Guíxols или ближайшей окрестности. надо написать сценарий на любую тему для влога в ютуб. Продолжительность 5 мин +\~ [url=https://youtu.be/iNhosTxY1wU]https://youtu.be/iNhosTxY1wU [/url]мой канал желательно о туризме из возможности видео съёмки квадрокоптер ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 года назад