Скачать цикл передач с Youtube

Добрый день!

Необходимо скачать цикл передач "Директива Дугина" с Youtube канала Царьград (около 100 видео).

https://www.youtube.com/c/tsargradtv/search?query=%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0

- Скачать в максимальном доступном качестве , но не выше 1080p и не ниже 720p

- название файла должно содержать оригинальное название видео

- предпочтительный формат *mp4

- залить все в облако, предоставить доступ для скачивания

Предлагайте срок и стоимость только в заявке, в ЛС писать не нужно.