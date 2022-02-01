Скачать цикл передач с Youtube

ВидеомонтажЗавершен17 заявок1072 просмотра
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Добрый день!

Необходимо скачать цикл передач "Директива Дугина" с Youtube канала Царьград (около 100 видео).

https://www.youtube.com/c/tsargradtv/search?query=%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0

- Скачать в максимальном доступном качестве , но не выше 1080p и не ниже 720p 

- название файла должно содержать оригинальное название видео

- предпочтительный формат *mp4 

- залить все в облако, предоставить доступ для скачивания

Предлагайте срок и стоимость только в заявке, в ЛС писать не нужно.

2 года назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
Vladimir_ZH
Владимир 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$15
2 дня
RUB
Спасибо Владимиру за оперативно и качественно выполненный заказ. Задача была достаточно рутинная и трудоемкая. Владимир выполнил все в лучшем виде и за вполне разумные деньги. Спасибо! Рекомендую!
Спасибо Антону за заказ. Четкое задание, быстрые проверка и оплата. Рекомендую
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