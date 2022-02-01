Скачать цикл передач с Youtube

Есть отснятый материал (свадьба), порядка 4х часов, на банкете звук записан с пульта. Нужно смонтировать материал по примерному плану, чтобы в готовом видео файл был 30 мин. Материал включает в себя утро жениха и невеста, регистрацию в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо скачать цикл передач "Директива Дугина" с Youtube канала Царьград (около 100 видео).
https://www.youtube.com/c/tsargradtv/search?query=%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
- Скачать в максимальном доступном качестве , но не выше 1080p и не ниже 720p
- название файла должно содержать оригинальное название видео
- предпочтительный формат *mp4
- залить все в облако, предоставить доступ для скачивания
Предлагайте срок и стоимость только в заявке, в ЛС писать не нужно.
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