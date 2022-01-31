Видео отзыв о столешнице из искусственного камня

Записать селфи видео в майке агенства (отправлю яндек такси) На селфи видео девушка должна сказать следующее : Добрый день ! Меня зовут (назвать свое имя ) Я менеджер агенства Tabasco Model Events. Уже на протяжении многих лет ...
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Женщина или Мужчина, от 20-50 лет, На фоне кухонной столешницы или столешницы в ванной комнате, столешница должна быть из искусственного камня или похожа на такую. Отзыв о компании, мол какие молодцы, изготовили и смонтировали в срок, все довольны. рекомендую! Текст можем предоставить
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