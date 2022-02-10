В коротком видео убрать иностранные субтитры и наложить наши.

Добрый день!

Ищем видео-монтажера для того чтобы убрать из видео китайские субтитры и оставить только русские.

Есть исходный видео-файл на китайском, 42 секунды. Мы перевели, сделали озвучку, наложили русские субтитры, но на видео остались китайские. Их нужно убрать. Мы не знаем, можно ли извлечь слой с китайскими субтитрами и удалить его, в этом и нужна помощь. Файл скину в личку выбранному кандидату.

Пожалуйста, пишите только в заявке, в ЛС не нужно.

Указывайте срок и стоимость.