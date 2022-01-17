DimaParylo1

Дмитро Парило DimaParylo1

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажер

Должность:

Видеоинженер

Специализация:

Обработка аудио/видео:

  • монтаж видео для ТВ, YouTube (переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. Д.)
  • заголовки, подписи
  • видеомонтаж профессиональной, любительской фото/видео съёмки, для частной коллекции, служебного видеоархива или других целей.
Навыки в программах:

Adobe Premiere Pro; Movavi Video Editor.

Я стараюсь постоянно развиваться и посещаю дополнительные курсы.

Есть вопросы? Хотите обсудить ваш проект (ы)?

Не стесняйтесь обращаться ко мне! Обсудим каждую деталь и правку

Мне будет очень интересно работать с приятными в общении людьми,получать новый опыт и радость от того что я могу вам помочь в решении определенных задач.

До встречи и приятного нам сотрудничества! 

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Отзывы заказчиков

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов
$7
10 баллов
3 года назад
В коротком видео убрать иностранные субтитры и наложить наши.
Спасибо за выполненный проект. Быстро, качественно, всегда на связи Рекомендую к сотрудничеству!
Быль приятно поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв
anastasi28
Анастасия 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сделать видеоролик
Дмитрий сделал работу хорошо, внес все правки, был вежлив. Приятно было общаться
Очень приятно было с вами роботать. Обращайтесь)
Ответный отзыв