Видеомонтажер
Должность:
Видеоинженер
Специализация:
Обработка аудио/видео:
- монтаж видео для ТВ, YouTube (переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. Д.)
- заголовки, подписи
- видеомонтаж профессиональной, любительской фото/видео съёмки, для частной коллекции, служебного видеоархива или других целей.
Adobe Premiere Pro; Movavi Video Editor.
Я стараюсь постоянно развиваться и посещаю дополнительные курсы.
Есть вопросы? Хотите обсудить ваш проект (ы)?
Не стесняйтесь обращаться ко мне! Обсудим каждую деталь и правку
Мне будет очень интересно работать с приятными в общении людьми,получать новый опыт и радость от того что я могу вам помочь в решении определенных задач.
До встречи и приятного нам сотрудничества!
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Портфолио
- Оброботка семинаров83 просмотра
- Субтитры78 просмотров
- Панорама64 просмотра
- Видео 184 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Спасибо за выполненный проект. Быстро, качественно, всегда на связи Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Быль приятно поработать. Рекомендую.
$50
10 баллов
3 года назад
Дмитрий сделал работу хорошо, внес все правки, был вежлив. Приятно было общаться
Ответный отзыв
Очень приятно было с вами роботать. Обращайтесь)