Видеомонтажер

Должность:

Видеоинженер

Специализация:

Обработка аудио/видео:

монтаж видео для ТВ, YouTube (переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. Д.)

заголовки, подписи

видеомонтаж профессиональной, любительской фото/видео съёмки, для частной коллекции, служебного видеоархива или других целей.

Навыки в программах:

Adobe Premiere Pro; Movavi Video Editor.

Я стараюсь постоянно развиваться и посещаю дополнительные курсы.

Есть вопросы? Хотите обсудить ваш проект (ы)?

Не стесняйтесь обращаться ко мне! Обсудим каждую деталь и правку

Мне будет очень интересно работать с приятными в общении людьми,получать новый опыт и радость от того что я могу вам помочь в решении определенных задач.

До встречи и приятного нам сотрудничества! 