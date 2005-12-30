Монтажер

Предлагаю качественный монтаж вашего видео за небольшую плату!

Занимаюсь монтажом около 4-х лет, возможно любое количество правок по вашему желанию. Есть опыт работы с не очень популярными блогерами, но если вы закажете мои услуги, то мой опыт будет постепенно увеличиваться!

Мои плюсы:

- Монтаж любой сложности

- Допускается любое количество поправок

- Готов к долгосрочному сотрудничеству

- Принимаются любые идеи монтажа

- У меня есть собственные источники звука или видеоматериала

Всегда на связи и жду ваших заказов!