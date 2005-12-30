Монтажер
Предлагаю качественный монтаж вашего видео за небольшую плату!
Занимаюсь монтажом около 4-х лет, возможно любое количество правок по вашему желанию. Есть опыт работы с не очень популярными блогерами, но если вы закажете мои услуги, то мой опыт будет постепенно увеличиваться!
Мои плюсы:
- Монтаж любой сложности
- Допускается любое количество поправок
- Готов к долгосрочному сотрудничеству
- Принимаются любые идеи монтажа
- У меня есть собственные источники звука или видеоматериала
Всегда на связи и жду ваших заказов!
Портфолио
- Видеомонтаж №2 | Георгий Дронов20 просмотров
- Видеомонтаж | Георгий Дронов38 просмотров