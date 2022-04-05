Pavnov5114

Видео монтаж

Здравствуйте, меня зовут Павел. В любой момент готов приступить к тестовым заданиям в любое время.

Могу предоставить услуги по анимации, цветокоррекции, инфографики, работе с аудио и обычный классический монтаж.

Имею знания в наборе программ от adobe, а именно Adobe Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Audition, так же есть знания в Davinci.

Мои работы можно посмотреть на яндекс диске https://disk.yandex.ru/d/nU8sVkCha8tHWw

А так же вёл ютуб канал с игровыми видео (https://www.youtube.com/channel/UCXJ9L_1vW8AFJt8kr0_7YhA/featured).

Возможно без проблем обсудить условия работы и оплаты, возьму немного.

По любым вопросам можно связаться со мной тут, в вк vk.com/pav.nov5114 или телеграмме @cadutsey. Буду рад пообщаться и поработать с вами.