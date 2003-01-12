chewy

Дмитрий chewy

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9733;Крутой и стильный монтаж вашего ролика&#9733;

﻿

Профессиональный монтажёр видеороликов✅

Привет!

Меня зовут Дмитрий, и я занимаюсь редактированием, улучшением ваших скучных и серых видеороликов!

Работаю в отличной программе Abobe Affter Effects. Разбираюсь в ней на все 80%

Умения и навыки 六

✔ монтаж видео ✔ цветокоррекция

✔ сведение аудио и видео дорожек

✔ выравнивание звука

✔ обладаю огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, в том числе анимированных

✔ добавляю анимированные иконки подписки, like, share

✔ стильные переходы

✔ отслеживание движения

✔ замедление/ускорение видео

Имею опыт в создании 

  • рекламных видео
  • продающих видео
  • отчетов с мероприятий
  • свадебных видео
  • игровых видео
  • создания хайлайтов из геймплейных видео
  • тревел блогов
  • клипов

    Помимо этого

    - не пропадаю и нахожусь почти все время на связи - работаю до полного удовлетворения клиента- гибок и могу рассмотреть компромиссы- не против длительного сотрудничества

    Порядок работы 茶

    • ознакамливаюсь с ТЗ, оцениваю стоимость и сроки выполнения
    • утверждаем конечные условия сотрудничества
    • перевожу заявку в статус окончательной
    • вы выбираете меня исполнителем
    • вносите сумму на платформу через безопасную сделку
    • я выполняю работу, делюсь промежуточным результатом
    • внесение правок и их применение
    • завершение работы
    • завершение платежа безопасной сделки
    • обмен положительными отзывами 

      Связаться со мной 📞

       Вконтакте https://vk.com/ahshitherewegoagain9

       Email [email protected]

      Личные сообщение на Weblancer

      Буду рад сотрудничеству и хорошим отзывам 