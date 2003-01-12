★Крутой и стильный монтаж вашего ролика★

﻿

Привет!

Меня зовут Дмитрий, и я занимаюсь редактированием, улучшением ваших скучных и серых видеороликов!

Работаю в отличной программе Abobe Affter Effects. Разбираюсь в ней на все 80%

Умения и навыки 六

✔ монтаж видео ✔ цветокоррекция

✔ сведение аудио и видео дорожек

✔ выравнивание звука

✔ обладаю огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, в том числе анимированных

✔ добавляю анимированные иконки подписки, like, share

✔ стильные переходы

✔ отслеживание движения

✔ замедление/ускорение видео

Имею опыт в создании 