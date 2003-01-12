★Крутой и стильный монтаж вашего ролика★
✅Профессиональный монтажёр видеороликов✅
Привет!
Меня зовут Дмитрий, и я занимаюсь редактированием, улучшением ваших скучных и серых видеороликов!
Работаю в отличной программе Abobe Affter Effects. Разбираюсь в ней на все 80%
Умения и навыки 六
✔ монтаж видео ✔ цветокоррекция
✔ сведение аудио и видео дорожек
✔ выравнивание звука
✔ обладаю огромной библиотекой стильных и свежих шрифтов, в том числе анимированных
✔ добавляю анимированные иконки подписки, like, share
✔ стильные переходы
✔ отслеживание движения
✔ замедление/ускорение видео
Имею опыт в создании
- рекламных видео
- продающих видео
- отчетов с мероприятий
- свадебных видео
- игровых видео
- создания хайлайтов из геймплейных видео
- тревел блогов
- клипов
Помимо этого- не пропадаю и нахожусь почти все время на связи - работаю до полного удовлетворения клиента- гибок и могу рассмотреть компромиссы- не против длительного сотрудничества
Порядок работы 茶
- ознакамливаюсь с ТЗ, оцениваю стоимость и сроки выполнения
- утверждаем конечные условия сотрудничества
- перевожу заявку в статус окончательной
- вы выбираете меня исполнителем
- вносите сумму на платформу через безопасную сделку
- я выполняю работу, делюсь промежуточным результатом
- внесение правок и их применение
- завершение работы
- завершение платежа безопасной сделки
- обмен положительными отзывами
Связаться со мной 📞
Вконтакте https://vk.com/ahshitherewegoagain9
Email [email protected]
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Буду рад сотрудничеству и хорошим отзывам
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