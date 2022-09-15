Монтаж видео-ролика с текстовыми вставками (анимация)

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Закрыт56 заявок795 просмотров

Нужно смонтировать видео ролик жилого комплекса, сделать интересные вставки текста (обговорим индивидуально), приветствуется работа с анимацией. ! нужно будет притречить текст

3 года назад
anastasiafly12
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