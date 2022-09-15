Ищем девушку или женщину в возрасте 18-35 лет для участия в видеопроекте. Необходимо позирование на диване в босоножках. Съемка осуществляется на профессиональную камеру в 4K качестве. Потребуется снять 7-10 коротких видео для стоков. Обязателен опыт работы актрисой или моделью.
Монтаж видео-ролика с текстовыми вставками (анимация)
Нужно смонтировать видео ролик жилого комплекса, сделать интересные вставки текста (обговорим индивидуально), приветствуется работа с анимацией. ! нужно будет притречить текст
Заявки фрилансеров
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