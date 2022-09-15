Ищу видеографа/контентмейкера/сторисмейкера

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок467 просмотров

Ищу специалиста умеющего интересно снимать видео, предметная видео съемка на модели, показать преимущества, детали объекта 

Присылайте свое портфолио и стоимость 

3 года назад
guest_1663254248251
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
37 лет
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Катерина
 
24 года
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Никита
 
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Мерьям
 
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3 года назад
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Глеб
 
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