Смонтировать короткий вертикальный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок175 просмотров

Есть папка с короткими видеороликами (3-5 секунд - каждый).

Необходимо смонтировать их по образцу.

Музыку так же подобрать самостоятельно

Образец; https://www.instagram.com/tv/CYNPSz2Kwdl/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Ссылка на свои файлы отправлю лично.

3 года назад
artemy11
Андрей 
36 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
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