Ищем девушку или женщину в возрасте 18-35 лет для участия в видеопроекте. Необходимо позирование на диване в босоножках. Съемка осуществляется на профессиональную камеру в 4K качестве. Потребуется снять 7-10 коротких видео для стоков. Обязателен опыт работы актрисой или моделью.