Требуется смонтировать видео-ролик жилого комплекса с добавлением текстовых вставок и анимации. Ожидается индивидуальный подход к дизайну текста и его интеграции в видео. Приветствуется креативность и опыт в видеомонтаже.
Нужно найти подходящее видео и озвучить его видео.
Нужно выполнить такую задачу. Найти видео про страны и тд. Которые будут соответствовать вот таким детским фотообоям ( названия стран( озвучить подробно за эту страну и достопримечательности. Прикреплю пример самих обоев. И прикреплю пример видео . Нужно озвучить про каждую страну https://youtu.be/Q83KaF5vcow
что то вроде этого
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж56 заявокЗакрыт3 года назад
- $580
Ищем девушку или женщину в возрасте 18-35 лет для участия в видеопроекте. Необходимо позирование на диване в босоножках. Съемка осуществляется на профессиональную камеру в 4K качестве. Потребуется снять 7-10 коротких видео для стоков. Обязателен опыт работы актрисой или моделью.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо смонтировать короткие видеоролики длительностью 3-5 секунд по образцу. Подберите музыку самостоятельно для создания вертикального ролика. Образец доступен по указанной ссылке.Закрыт3 года назад
Необходим видеомонтаж, чтобы собрать ролик из 10 часов контента, снятого на GoPro и iPhone. Ролик должен быть длиной 1-2 часа, с частичными титрами для знаковых переходов. Используйте вертикальные и горизонтальные фото и видео для создания единого целого.Видеомонтаж20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется заменить некорректную дату на слайде автовеба в записи вебинара. Необходимо выполнить видеомонтаж, чтобы отразить актуальную информацию.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для монтажа 10 видео о серьгах бижутерных. Каждое видео длительностью 40 секунд. Необходимо склеить фото и видео, добавить текст на экран и озвучить. Работа ориентирована на загрузку на платформу Wildberries.Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется заменить некорректную дату на слайде автовеба курса. Исправьте информацию на записи вебинара, чтобы отразить правильную дату старта. Необходим видеомонтаж с учетом указанных изменений.Закрыт3 года назад
В поисках видеографа или контентмейкера для предметной видео съемки на модели. Необходимо создать интересные видеоролики, которые подчеркивают преимущества и детали объекта. Опыт в видеомонтаже обязателен. Присутствие портфолио обязательно.Закрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки таргетированной рекламы на Яндексе. Необходимо провести видеозанятие через Zoom или WhatsApp, чтобы заказчик смог самостоятельно освоить процесс. Гугл не требуется, фокус на Яндексе.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется смонтировать видео длительностью 15 секунд с использованием переходов и эффектов. Необходимо создать динамичное и привлекательное видео для дальнейшего использования.Видеомонтаж42 заявкиЗакрыт3 года назад