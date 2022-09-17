Нужно выполнить такую задачу. Найти видео про страны и тд. Которые будут соответствовать вот таким детским фотообоям ( названия стран( озвучить подробно за эту страну и достопримечательности. Прикреплю пример самих обоев. И прикреплю пример видео . Нужно озвучить про каждую страну https://youtu.be/Q83KaF5vcow

что то вроде этого