Tiktok Downloader

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  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки299 просмотров

Доброго времени суток,

необходимо реализовать бэкенд функционал

проекта по типу: ssstik(.)io

1. скачивание видео без водяного знака

2. скачивание mp3 с видео

Укажите стек технологий (желательно Node js) и цену реализации.

Шаблон фронт предоставим

JavaScriptNode.js
3 года назад
igorexaa
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Спірос-ніколас
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
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