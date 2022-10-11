Требуется настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ для сайта с фокусом на конверсионные ключи и бюджетом 10к в неделю. Необходимо разделение на устройства, перенастройка МК на три сегмента и создание различных креативов. Сроки и стоимость выполнения проекта требуются, а также примеры кейсов и портфолио.
Запуск кампании в директе. Студия танцев.
На лендинг https://kolizeydance.ru/
Очень желательно, чтобы у вас был опыт, либо понимание темы именно в области "фитнес/танцы".
Крайне маленький бюджет, т.к. реклама по небольшому городу с ограниченным количеством мест под запись.
Что ожидаю: эксперимент по 3-5 вариантам объявлений с ограничением бюджета 300 руб, последовательное замерение показателей - конверсии в запись.
То есть, что по моему мнение нужно сделать вам: подобрать ключевики и другие параметры показа, особенно регион, настроить несколько вариантов, включать рекламу на них. Далее мы со своей стороны смотрим конверсии в запись/оплату и решаем, стоит ли продолжать и сколько можно на это тратить.
Выбранный исполнитель
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