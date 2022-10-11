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Очень желательно, чтобы у вас был опыт, либо понимание темы именно в области "фитнес/танцы".

Крайне маленький бюджет, т.к. реклама по небольшому городу с ограниченным количеством мест под запись.

Что ожидаю: эксперимент по 3-5 вариантам объявлений с ограничением бюджета 300 руб, последовательное замерение показателей - конверсии в запись.

То есть, что по моему мнение нужно сделать вам: подобрать ключевики и другие параметры показа, особенно регион, настроить несколько вариантов, включать рекламу на них. Далее мы со своей стороны смотрим конверсии в запись/оплату и решаем, стоит ли продолжать и сколько можно на это тратить.