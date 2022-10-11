Запуск кампании в директе. Студия танцев.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок367 просмотров

На лендинг https://kolizeydance.ru/ 

Очень желательно, чтобы у вас был опыт, либо понимание темы именно в области "фитнес/танцы".

Крайне маленький бюджет, т.к. реклама по небольшому городу с ограниченным количеством мест под запись.

Что ожидаю: эксперимент по 3-5 вариантам объявлений с ограничением бюджета 300 руб, последовательное замерение показателей - конверсии в запись.

То есть, что по моему мнение нужно сделать вам: подобрать ключевики и другие параметры показа, особенно регион, настроить несколько вариантов, включать рекламу на них. Далее мы со своей стороны смотрим конверсии в запись/оплату и решаем, стоит ли продолжать и сколько можно на это тратить.

3 года назад
yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$50
15 дней
Escrow
Это был мой первый заказ-эксперимент в маркетинге. Валерий очень помог, отвечал на все мои вопросы, всё настроил, всё вовремя.
Юрий - очень приятный заказчик, всем советую! Оплата в срок!

Заявки фрилансеров

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RayBondik
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3 года назад
Лучший специалист контекстной рекламы апреля
#1
Контекстная реклама
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