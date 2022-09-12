Необходимо настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ для медицинского центра, включающую ретаргетинг и РСЯ по запросам на тему климакса. Требуется опытный специалист в медицинской тематике, с ядром из 150 запросов, готовый предложить эффективные заголовки и тексты для рекламы.
Настройка поисковой кампании google
Настроить поискjвую кампанию в google ads.
Заявки фрилансеров
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