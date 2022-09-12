Требуется специалист по clickunder рекламе, который знает сети с живыми пользователями и может настроить рекламу за CPM. Оплата по факту проверки трафика через вебвизор. Необходимы блэк и уайт листы. Результат оценивается по поведению пользователей на сайте, минимум 1/3 должно быть живых. Поделитесь ценами и сроками.